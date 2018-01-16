В Детройте дебютировал седан KIA Forte нового поколения

На автовыставке в Детройте прошла презентация нового седана KIA Forte, который в России продаётся под названием Cerato. Новинка впервые получила вариатор, а также более стремительный силуэт и увеличенные габариты.

Прежде всего KIA Forte нового поколения предназначен для покупателей из США, однако модель доберётся и до России под иным именем. От прежней версии новый автомобиль отличается увеличенной до 4 640 мм длиной (+80 мм) и шириной, равной 1 800 мм.Примечательно, что пропорции KIA Forte немного изменились: задняя часть стала визуально короче, а салон сместился назад за счёт удлинения линии капота. Седан позаимствовал некоторые черты во внешности у Stinger. Новый Forte/Cerato получил другую радиаторную решётку, светодиодные передние фары и более агрессивные бамперы. Задние фонари визуально объединяет горизонтальная полоса, как на Sportage.В салоне появилась новая передняя панель, на которой разместился 8-дюймовый сенсорный экран системы мультимедиа, а для отделки использовались более качественные материалы.

Яна Васильева

В моторную гамму нового KIA Forte войдёт 2,0-литровый бензиновый атмосферный двигатель линейки Nu, выдающий 147 лошадиных сил. Пару мотору составит вариатор IVT собственной разработки. В комбинированном цикле расход топлива составляет 6,7 литра.