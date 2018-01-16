Глава Ferrari подтвердил разработку первого в истории бренда кроссовера

Руководитель Fiat-Chrysler и председатель правления Ferrari Серджио Маркионне во время общения с журналистами британского портала Auto Express официально подтвердил разработку первого в истории Ferrari кроссовера.
Стоит отметить, что такое описание можно назвать довольно туманным, но ожидается, что кроссовер от Ferrari получит скоростные характеристики суперкара, имея при этом высокий уровень проходимости. Конкурентом новинки станет новый Lamborghini Urus.
Информации о технических характеристиках автомобиля нет, но ожидается, что модель получит производственную платформу от Ferrari GTC4Lusso и линейку гибридных двигателей.
Примечательно, что ещё в 2016 году господин Маркионне назвал «ересью» слухи о возможном появлении кроссовера Ferrari. «Сначала вам придётся меня пристрелить», – заявил руководитель FCA.