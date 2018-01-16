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| | Глава Ferrari подтвердил разработку первого в истории бренда кроссовера

Глава Ferrari подтвердил разработку первого в истории бренда кроссовера

Сегодня, 11:48
Серджио Маркионне, руководитель владеющего Ferrari альянса Fiat-Chrysler, в рамках международного автосалона в Детройте подтвердил, что итальянский бренд действительно работает над созданием первого в своей истории кроссовера. Стоит отметить, что ранее господин Маркионне полностью отрицал возможность выпуска SUV, гарантируя, что Ferrari представит кроссовер только через его труп.

Глава Ferrari подтвердил разработку первого в истории бренда кроссовера

 

Руководитель Fiat-Chrysler и председатель правления Ferrari Серджио Маркионне во время общения с журналистами британского портала Auto Express официально подтвердил разработку первого в истории Ferrari кроссовера.

«Это будет выглядеть так, как должен выглядеть утилитарный автомобиль от Ferrari. Более того, он будет ездить так, как это положено моделям Ferrari», – заявил господин Маркионне.


Стоит отметить, что такое описание можно назвать довольно туманным, но ожидается, что кроссовер от Ferrari получит скоростные характеристики суперкара, имея при этом высокий уровень проходимости. Конкурентом новинки станет новый Lamborghini Urus.

Информации о технических характеристиках автомобиля нет, но ожидается, что модель получит производственную платформу от Ferrari GTC4Lusso и линейку гибридных двигателей.

Примечательно, что ещё в 2016 году господин Маркионне назвал «ересью» слухи о возможном появлении кроссовера Ferrari. «Сначала вам придётся меня пристрелить», – заявил руководитель FCA.
Васисуалий Мурчалов
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