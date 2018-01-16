Утильсбор для конкурентов "КАМАЗ" вырастет с 15% до 130%

В России в нынешнем году ожидается существенное увеличение утилизационного сбора на ряд типов транспортных средств. Такая мера сейчас обсуждается правительством страны. Так, утильсбор для конкурентов продукции отечественного автогиганта "КАМАЗ" может вырасти с 15% до 130%. Для легковушек с агрегатом объемом от одного литра и выше может быть введен утильсбор, увеличенный на 90%.

Для автомобилей с 2- или 3-литровым мотором эта цифра вырастет на 49%. На легкий коммерческий транспорт ожидается увеличение утилизационного сбора на 52%.

На транспортные средства с трехлитровым и более двигателем рост ставки не ожидается. Индексация сбора на машины с электрической силовой установкой составит 14,8%. Легкие LCV ждет скачек на 15%, а исключением для них станут машины категории 2,5-3,5 тонны. Для них рост ставки составит 52%.

Ход сборов будет отслеживаться властями для того, чтобы полученные при этом данные позже использовать для работы с Налоговым кодексом. Возможна отмена уплаты НДС для автопроизводителей, получающих субсидии на компенсацию фактически понесенных затрат.

Иван Головин