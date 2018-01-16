Бренд Acura возродит «заряженную» линейку Type S

Японский премиальный бренд Acura, принадлежащий Honda, планирует акцентировать внимание на возрождении и расширении «заряженных» моделей линейки Acura Type S. Разработчики отметили, что таким образом Acura планирует «дистанцироваться» от моделей Honda, сделав упор на динамику и трековые версии.

Васисуалий Мурчалов

Зак Власюк, главный PR-менеджер компании Acura, во время общения с журналистами на международном автосалоне в Детройте рассказал, что Acura планирует «вдохнуть новую жизнь» в суббренд Type S, что позволит максимально дистанцироваться от автомобилей с шильдиком Honda. Стоит отметить, что на сегодняшний день самой мощной моделью Honda является 309-сильный «заряженный» хэтчбек Honda Civic Type R.Наряду с этим господин Власюк признался, что новые модели Acura Type S не смогут конкурировать с самыми мощными спорткарами от BMW M и Mercedes-AMG, но будут «сопоставимы с Mercedes-AMG C43». Ожидается, что первым шильдик Type S получит полноразмерный седан Acura TLX.Стоит напомнить, что не так давно на Нюрбургринге был замечен прототип спорткара Acura NSX, который получил более продвинутую аэродинамику и «умные» воздухозаборники. Не исключено, что разработчики тестировали версию Type S, которая также получит некоторую прибавку к мощности мотора.