Госдума предлагает увеличить штрафы за отсутствие ОСАГО в 6 раз

Депутаты Госдумы РФ рассмотрят предложение об увеличении размера штрафа, предусмотренного за отсутствие страхового полиса ОСАГО. Парламентарии сочли актуальные штрафы чересчур мягкими.

Яна Васильева

В России Сергей Вострецов, член комитета Государственной Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов, выступил с инициативой увеличить штрафы для автомобилистов за отсутствие ОСАГО в шесть раз. В случае, если данный законопроект обретёт силу, размер соответствующего штрафа вырастет с нынешних 800 до 5 000 рублей.Депутат пояснил, что водителям выгоднее оплатить штраф, чем приобретать страховку в среднем за 6 000 рублей. Помимо этого, при оплате штрафа в течение 20 дней действует 50-процентная скидка. Вследствие такой ситуации у водителей, по словам господина Вострецова, возникает соблазн ездить без страховки, пока его не поймают сотрудники ГИБДД.Помимо этого, если автомобилист без ОСАГО станет виновником ДТП, пострадавшая сторона не сможет отремонтировать свою машину по его страховке. За минувший год было зафиксировано свыше 13 000 подобных аварий.