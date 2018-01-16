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| | Первые авто проекта «Кортеж» переданы на эксплуатацию в ФСО

Первые авто проекта «Кортеж» переданы на эксплуатацию в ФСО

Сегодня, 09:31

Первые автомобили проекта «Кортеж» поступили в гараж Федеральной службы охраны (ФСО). Данные машины будут использоваться для перевозки первых лиц государства.

Первые авто проекта «Кортеж» переданы на эксплуатацию в ФСО

 

Первая партия, включающая в себя 16 серийных автомобилей, в установленные сроки была передана в гараж особого назначения, который представляет собой подразделение ФСО, ответственное за транспортные средства президента и других политиков. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на ФГУП НАМИ.

 

Накануне стало известно, что дату поставки авто «Кортеж» пришлось перенести из-за недоработок. Однако представитель НАМИ заявил, что такая информация не соответствует действительности, и потребитель получил первые экземпляры на единой модульной платформе в конце декабря прошлого года. Кроме того, в нынешнем году НАМИ планирует собрать и передать по меньшей мере 70 машин.

Напомним, что в рамках проекта «Кортеж» были созданы представительские авто для высших чиновников РФ. Производственным партнёром является Sollers, на его мощностях в перспективе организуют выпуск машин. Добавим, что на проект было выделено 12,4 млрд рублей из бюджета. Дебютный выезд автомобилей «Кортеж» пройдёт после президентских выборов 2018 года на инаугурации.


Яна Васильева
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