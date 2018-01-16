Состоялась премьера нового внедорожника Jeep Cherokee

Американские разработчики из компании Jeep рассекретили внешность и технические характеристики новой генерации популярного внедорожника Jeep Cherokee. Отмечается, что новинка стала легче почти на 100 килограммов, а под капотом скрывается экономичный и производительный 2,0-литровый двигатель.

Стоит напомнить, что актуальная генерация Jeep Cherokee, которая была представлена ещё в 2013 году, вызвала целую волну критики из-за нестандартного дизайна, но Майк Мэнли, руководитель бренда, всё же считал такую внешность удачной. Позже топ-менеджер признался, что основной задачей модели было привлечение внимания, с чем внедорожник успешно справился.Новый Jeep Cherokee 2019 модельного года получил множество стилистических сходств с «младшим» Jeep Compass, но при этом отказался от кардинальных новшеств во внешности. Внедорожник получил обтекаемый кузов, а передняя оптика стала более компактной и современной. Новинка сохранила «фамильную» форму радиаторной решетки.Салон Jeep Cherokee 2019 получил полностью иную компоновку центральной консоли. А заказчикам на выбор предложат 7,0- или 8,4-дюймовый мультимедийный центр с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Васисуалий Мурчалов

Jeep Cherokee 2019 сохранил прежнюю моторную линейку, но получил и совершенно новый 2,0-литровый рядный турбированный двигатель, мощность которого составляет 270 лошадиных сил.