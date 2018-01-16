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| | Состоялась премьера нового внедорожника Jeep Cherokee

Состоялась премьера нового внедорожника Jeep Cherokee

Сегодня, 09:27
Американские разработчики из компании Jeep рассекретили внешность и технические характеристики новой генерации популярного внедорожника Jeep Cherokee. Отмечается, что новинка стала легче почти на 100 килограммов, а под капотом скрывается экономичный и производительный 2,0-литровый двигатель.

Состоялась премьера нового внедорожника Jeep Cherokee

 

Стоит напомнить, что актуальная генерация Jeep Cherokee, которая была представлена ещё в 2013 году, вызвала целую волну критики из-за нестандартного дизайна, но Майк Мэнли, руководитель бренда, всё же считал такую внешность удачной. Позже топ-менеджер признался, что основной задачей модели было привлечение внимания, с чем внедорожник успешно справился.

Новый Jeep Cherokee 2019 модельного года получил множество стилистических сходств с «младшим» Jeep Compass, но при этом отказался от кардинальных новшеств во внешности. Внедорожник получил обтекаемый кузов, а передняя оптика стала более компактной и современной. Новинка сохранила «фамильную» форму радиаторной решетки.

Салон Jeep Cherokee 2019 получил полностью иную компоновку центральной консоли. А заказчикам на выбор предложат 7,0- или 8,4-дюймовый мультимедийный центр с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Состоялась премьера нового внедорожника Jeep Cherokee

 

Состоялась премьера нового внедорожника Jeep Cherokee

 

Состоялась премьера нового внедорожника Jeep Cherokee

 

Состоялась премьера нового внедорожника Jeep Cherokee

 

Jeep Cherokee 2019 сохранил прежнюю моторную линейку, но получил и совершенно новый 2,0-литровый рядный турбированный двигатель, мощность которого составляет 270 лошадиных сил.
Васисуалий Мурчалов
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