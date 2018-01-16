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| | Новый кроссовер Nissan Xmotion получил семь экранов и рыбку-помощника

Новый кроссовер Nissan Xmotion получил семь экранов и рыбку-помощника

Сегодня, 01:00
Компания Nissan привезла в Детройт прототип шестиместного кроссовера Xmotion. Новинка примечательна наличием семи сенсорных экранов в салоне и личного электронного ассистента в виде декоративного карпа кои.

Новый кроссовер Nissan Xmotion получил семь экранов и рыбку-помощника

 

Автомобиль с тремя рядами сидений поставили на 21-дюймовые диски, выполненные «единым куском». На крыше модели разместился выдвигающийся багажник, а задние фары Nissan Xmotion получили рисунок, отсылающий к резьбе по дереву японских мастеров.

«Деревянная» тема нашла продолжение в интерьере концепт-кара. Этот материал использовали для изготовления центрального тоннеля, выполненного в технике «Канава цуги», то есть части соединены без использования клея. Этот тоннель, согласно задумке, должен напоминать мосты на классических пейзажах японских художников.

Новый кроссовер Nissan Xmotion получил семь экранов и рыбку-помощника

 

Новый кроссовер Nissan Xmotion получил семь экранов и рыбку-помощника

 

Новый кроссовер Nissan Xmotion получил семь экранов и рыбку-помощника

 

Помимо этого, в салоне установили семь дисплеев, один из которых заменяет зеркало заднего вида. Управлять всеми опциями мультимедийной системы можно при помощи голосовых команд и жестов. Nissan Xmotion запускается после сканирования отпечатка пальца, затем на центральном дисплее появляется виртуальная рыбка. Она помогает водителю активировать режим автопилота, предлагает посетить отмеченные на маршруте «точки интереса», а также настраивает электронику в соответствии с пожеланиями хозяина машины.

Яна Васильева
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