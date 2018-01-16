Глава концерна FCA: Автопроизводителям осталось десять лет

Руководитель автоконцерна FIAT Chrysler Automobiles Серджио Маркионне рассказал, каким он видит развитие автомобильной отрасли в ближайшем будущем. Господин Маркионне считает, что у автопроизводителей на то, чтобы приспособиться к новым условиям, осталось всего десять лет.

Яна Васильева

По мнению главы FCA, спустя шесть-семь лет на авторынке будут доминировать электрокары и беспилотные машины. Помимо этого, возрастёт значение таких сервисов, как каршеринг. Все автомобильные компании разделятся на премиальные и «транспортировщиков людей», причём последним придётся бороться за выживание.Во время интервью для агентства Bloomberg Серджио Маркионне отметил, что автомобильный бизнес никогда не был легким, однако ранее провалы происходили из-за ошибок в управлении компаниями, то теперь давление будут оказывать внешние обстоятельства. Как полагает топ-менеджер, автопроизводителям, чтобы остаться на плаву, придётся сосредоточиться на обмене опытом, а не конкуренции. Помимо этого, лучше дела будут идти у тех, кто как можно раньше освободит бесперспективные сегменты авторынка.При этом руководитель FIAT Chrysler Automobiles не стал раскрывать ближайшие планы компании. Он лишь отметил, что летом текущего года FCA обнародует свою стратегию развития на последующие пять лет.