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| | Составлен ТОП-5 самых распространённых проблем с автомобилем зимой

Составлен ТОП-5 самых распространённых проблем с автомобилем зимой

Сегодня, 10:00
Автомобильные журналисты назвали пять самых частый проблем, возникающих у российских автовладельцев зимой, а также дали советы, которые помогут сэкономить немалую сумму на ремонтных работах.

Составлен ТОП-5 самых распространённых проблем с автомобилем зимой

 

Наиболее частыми для холодного времени года стали проблемы с электроникой. Так, эксперты не рекомендуют полностью закрывать двери во время очистки кузова от снега, поскольку машина может заблокироваться. Отмечается, что в авто с запуском от кнопки подобное случается реже, однако хозяевам машин с подобной опцией тоже не помешает перестраховаться.

Второе место в рейтинге досталось проблемам с запуском мотора, зачастую в этом виноват аккумулятор. Это случается из-за того, что главный источник питания со временем садится, что особенно актуально при простоях в морозы. Если необходимо срочно двинуться в путь, лучшим решением будет попросить «подкурить» машину у другого автомобилиста.

Ещё одной зимней бедой является запотевание стёкол. Специалисты советуют поменять салонный фильтр или продуть его сжатой струёй воздуха на заправочной станции. Также в холодную пору не обойтись без концентрата омывайки. В экстренном случае жидкость -70 градусов поможет растопить замерзшую -20 градусов. Наконец, зимой многие автовладельцы сталкиваются с проблемой конденсата в бензобаке. Лучше всего избавиться от лишней влаги помогает спирт.
Яна Васильева
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