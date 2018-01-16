Подведены итоги конкурса «Автомобиль года в Северной Америке-2018»

В рамках автосалона в Детройте были озвучены победители конкурса «Автомобиль года» в Северной Америке. Лучшие модели определяли в трёх категориях: легковой автомобиль, кроссовер и внедорожник/пикап.

Среди легковых автомобилей победа досталась Honda Accord, а его главными соперниками в конкурсе были Kia Stinger и Toyota Camry, которые также смогли выйти в финал. В сегменте внедорожник/пикап большинство голосов члены жюри отдали Lincoln Navigator. Кроме того, на победу претендовали Chevrolet Colorado ZR2 и Ford Expedition.В нынешнем году организаторы конкурса выделили отдельную номинацию для кроссоверов и минивэнов, поскольку в настоящее время растёт важность таких автомобилей для потребителей, производителей и автомобильной индустрии в целом. На первом месте оказался Volvo XC60, которому удалось обойти конкурентов в лице моделей Alfa Romeo Stelvio и Honda Odyssey.

Яна Васильева

Напомним, что в прошлом году лучшим легковым автомобилем признали электрокар Chevrolet Bolt, статус лучшего внедорожника получил Honda Ridgeline. Кроме того, в новой номинации конкурса победителем стал минивэн Chrysler Pacifica.