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| | DW Hower H3 показал хорошие результаты продаж в России

DW Hower H3 показал хорошие результаты продаж в России

Сегодня, 09:00
Производитель китайский автомобилей ChinaAutomarket отчиталась за первый квартал продаж своего внедорожника DW Hower H3 в России. За один квартал корпорации удалось продать 1364 автомобиля.

DW Hower H3 показал хорошие результаты продаж в России

 

Автомобиль продавался в двух комплектациях: «Комфорт» и «Люкс». По информации пресс-службы компании, с сентября по декабрь россияне купили всего 120 автомобилей класса «Люкс», «Комфорт» приобрели 1244 человека.

Внедорожники конструируют из деталей, которые поставляют Great Wall Motors на новом заводе компании в Ставрополе. За прошедший год количество дилерских салонов DW Hower увиличилось до 60, в 55 городах России.

В новом году ChinaAutomarket запланировала вывести на рынок России новые модели автомобилей. Премьера DW Hower H5 в России намечена на конец января текущего года. В новой версии авто будет улучшенная система безопасности, самоблокирующийся дифференциал заднего моста.

Также компания планирует выпуск двух новых моделей: кроссовера DW Hower M6 и пикапа DW Wingle. Генеральный директор СhinaAutomarket Сергей Филимонов отмечает, что прошедший год был продуктивным для компании , и компания продолжить наращивать свои мощности.
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