Mercedes-Benz CLS и E-Class превратили в "заряженные" гибриды

Представители Mercedes-Benz раскрыли подробности о новых «заряженных» версиях CLS, купе и кабриолете E-Class с индексом «53». Все этим модели превратят в «мягкие» гибриды с полным приводом и возможностью отключения передачи тяги на передние колёса.

Новый Mercedes-AMG CLS 53 получит под капот 6-цилиндровый рядный турбомотор объёмом 3,0 литра, который способен выдавать 435 лошадиных сил при крутящем моменте в 520 Нм. Между двигателем и трансмиссией разместится стартер-генератор EQ Boost, который питает 48-вольтовая бортовая сеть. Данный генератор позволит кратковременно увеличивать мощность на 22 «лошадки» и 250 Нм.«Заряженные» автомобили будут предлагаться с 9-скоростным «автоматом» и системой полного привода 4Matic+, которая также нашла место на новом седане AMG E 63. В ней имеется возможность прекратить передачу крутящего момента на переднюю ось. На разгон до первой «сотни» Mercedes-AMG CLS 53 необходимо 4,5 секунды. Купе и кабриолет E-Class тратят на аналогичное «упражнение» 4,4 и 4,5 секунды соответственно, максимальную скорость ограничат на 250 км/ч.

Яна Васильева

Автомобили с индексом 53 оснастят четырёхпоршневыми тормозами, пневматической подвеской, массажными креслами с вентиляцией, мультимедийной системой с 12,3-дюймовым тачскрином и множеством электронных ассистентов.