В России голосуют за "Автомобиль года-2018"Сегодня, 02:00
Сегодня организаторы национальной премии "Автомобиль года в России" предали огласке первый шорт-лист, в котором указаны предварительные итоги голосования. На
В конкурсе на звание «Автомобиль года» в России претендуют сразу 5 моделей «АвтоВАЗ». Они поборются за почетный титул до 21 апреля. Проголосовать за
8 апреля в Москве был определен обладатель главного приза 15-й юбилейной Премии «АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ». Во время мероприятия компанией Synovate-Comcon были