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От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | В России голосуют за "Автомобиль года-2018"

В России голосуют за "Автомобиль года-2018"

Сегодня, 02:00
В России стартовало голосование за "Автомобиль года-2018". В рамках премии жители страны выберут лучшую новинку, любимую марку, самую узнаваемую китайскую марку. Всего для голосования представлено 23 класса и специальных номинаций для машин.

 

В России голосуют за "Автомобиль года-2018"

  

Премия "Автомобиль года-2018" не только предложит жителям России определить лучшие машины, но и разыграет для них одну LADA Vesta SW Cross. Она станет призом для одного из участников голосования. Церемония премии "Автомобиль года-2018" состоится 26 апреля.
 
Проголосовать можно на сайте autogoda.ru. Сбор голосов продлится до 31 марта. В голосовании можно участвовать лицам в возрасте от 18 лет. Результаты будут подсчитывать специалисты исследовательской компании Ipsos Comcon.
 
Обладателем главного приза премии сможет стать только тот, кто корректно зарегистрировался для голосования. Вместе с машиной в подарок входит моторное масло Total Quartz и комплект премиальных шин Continental.

Иван Головин
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