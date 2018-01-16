В России голосуют за "Автомобиль года-2018"

В России стартовало голосование за "Автомобиль года-2018". В рамках премии жители страны выберут лучшую новинку, любимую марку, самую узнаваемую китайскую марку. Всего для голосования представлено 23 класса и специальных номинаций для машин.

Премия "Автомобиль года-2018" не только предложит жителям России определить лучшие машины, но и разыграет для них одну LADA Vesta SW Cross. Она станет призом для одного из участников голосования. Церемония премии "Автомобиль года-2018" состоится 26 апреля.

Проголосовать можно на сайте autogoda.ru. Сбор голосов продлится до 31 марта. В голосовании можно участвовать лицам в возрасте от 18 лет. Результаты будут подсчитывать специалисты исследовательской компании Ipsos Comcon.

Обладателем главного приза премии сможет стать только тот, кто корректно зарегистрировался для голосования. Вместе с машиной в подарок входит моторное масло Total Quartz и комплект премиальных шин Continental.

Иван Головин