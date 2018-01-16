Эксперты: Tesla может не выдержать конкуренции с опытом General Motors

Мэттью Дебор, аналитик издания Business Insider, выразил уверенность в том, что компания Tesla на мировом рынке электрокаров в скором времени может не выдержать конкуренции с крупными и более опытными автопроизводителями, среди которых в первую очередь отмечается General Motors. Эксперт напомнил, что в своё время такая судьба постигла и компанию Ford.

Васисуалий Мурчалов

В начале прошлого столетия компания Ford зарекомендовала себя как пионера мирового автопрома, а Генри Форд был признан величайшим предпринимателем своего времени. Ford Model T пользовался успехом на американском рынке и обходил по продажам разрозненные бренды General Motors.Наряду с этим уже к 1950-м годам компания General Motors получила нового руководителя – Альфред Слоун превратил GM в первую в мире корпорацию и предложил клиентам широкий выбор автомобилей по самым разным ценам, в то время как Ford продолжала делать упор на Model T.Мэттью Дебор уверен, что компания Tesla повторяет те же ошибки в скором времени может быть оттеснена со звания ведущего производителя электрокаров. Основным конкурентов Tesla считается General Motors, поэтому компании Илона Маска необходимо наладить стабильное производство Tesla Model 3 и расширить линейку моделей.