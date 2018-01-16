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| | Эксперты: Tesla может не выдержать конкуренции с опытом General Motors

Эксперты: Tesla может не выдержать конкуренции с опытом General Motors

Сегодня, 08:00
Мэттью Дебор, аналитик издания Business Insider, выразил уверенность в том, что компания Tesla на мировом рынке электрокаров в скором времени может не выдержать конкуренции с крупными и более опытными автопроизводителями, среди которых в первую очередь отмечается General Motors. Эксперт напомнил, что в своё время такая судьба постигла и компанию Ford.

Эксперты: Tesla может не выдержать конкуренции с опытом General Motors

 

В начале прошлого столетия компания Ford зарекомендовала себя как пионера мирового автопрома, а Генри Форд был признан величайшим предпринимателем своего времени. Ford Model T пользовался успехом на американском рынке и обходил по продажам разрозненные бренды General Motors.

Наряду с этим уже к 1950-м годам компания General Motors получила нового руководителя – Альфред Слоун превратил GM в первую в мире корпорацию и предложил клиентам широкий выбор автомобилей по самым разным ценам, в то время как Ford продолжала делать упор на Model T.

Мэттью Дебор уверен, что компания Tesla повторяет те же ошибки в скором времени может быть оттеснена со звания ведущего производителя электрокаров. Основным конкурентов Tesla считается General Motors, поэтому компании Илона Маска необходимо наладить стабильное производство Tesla Model 3 и расширить линейку моделей.
Васисуалий Мурчалов
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