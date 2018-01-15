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| | В Детройте состоялась официальная премьера нового Mercedes-Benz G-Class

В Детройте состоялась официальная премьера нового Mercedes-Benz G-Class

Вчера, 19:25
Немецкая компания Mercedes-Benz в рамках мотор-шоу в Детройте представила долгожданный внедорожник Mercedes-Benz G-Class нового поколения. Новый Gelandewagen получил узнаваемый «квадратный» дизайн, а также 422-сильный двигатель V8, сочетающийся с «умным» полным приводом.

В Детройте состоялась официальная премьера нового Mercedes-Benz G-Class

 

Прежде всего стоит отметить, что новый Mercedes-Benz G-Class получил эволюционные изменения в дизайне, сохранив привычные черты, сделавшие модель узнаваемой во всем мире. При этом модель несколько увеличилась в размерах, но «похудела» почти на 170 килограммов. Отмечается, что удлиненный кузов увеличил пространство для ног пассажиров заднего ряда до 150 мм.

Что касается внедорожных характеристик, то ту новый Gelandewagen также сохранит черты, полюбившиеся поклонникам модели. Так, автомобиль оснащается модернизированной независимой передней подвеской от Mercedes-AMG, которая имеет два независимых рычага. Модель сохранила рамную конструкцию и полный привод с тремя дифференциалами, а также «научилась» проезжать вброд на глубине до 700 мм.

В Детройте состоялась официальная премьера нового Mercedes-Benz G-Class

 

В Детройте состоялась официальная премьера нового Mercedes-Benz G-Class

 

Под капотом нового Mercedes-Benz G-Class вне зависимости от варианта исполнения установлен 4,0-литровый мотор V8 с системой двойного турбонаддува, который способен генерировать 422 лошадиные силы. На европейском рынке модель дебютирует летом, а сроки появления новинки в России пока не раскрываются.
Васисуалий Мурчалов
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