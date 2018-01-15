Ямалец отправился на Диксон за новым мировым рекордом

Ямалец по имени Богдан Булычев вместе со своей командой отправился в экспедицию "Диксон". В ее рамках путешественники намерены поставить мировой рекорд.

Смысл экспедиции заключается в том, чтобы добраться до самого северного населенного пункта России на стандартной автомобильной технике. Для путешествия смельчаки взяли два пикапа в базовой сборке.

Искатели приключений отметили, что они жаждут доехать на автомобилях туда, куда еще никто на машине не доезжал. Если они доедут до поселка Диксон на обычной автомобильной технике, то побьют рекорды России, Европы и Гиннеса.

Путешествие началось 13 января, экспедиция стартовала из Норильска, и сейчас пикапы уже движутся по льду Енисея. В команде экстремалов присутствуют фотограф и видеооператор, которые будут постоянно снимать поездку протяженностью 7 000 километров. Путешественники рассказали, что по приезду в Диксон хотят увидеть северное сияние, покормить белых медведей и посмотреть за ледокольный след.

Ямалец Богдан Булычев уже не впервые отправляется в подобное путешествие. Два года назад он стал участником экспедиции "Северный полюс", в рамках которой путешественник вместе с тремя коллегами пересек всю России и доехал до Северного Ледовитого океана.

Иван Головин