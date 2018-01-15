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| | Составлен рейтинг самых популярных цветов автомобилей в России и мире

Составлен рейтинг самых популярных цветов автомобилей в России и мире

Вчера, 15:52
Эксперты сообщают, что за последние 65 лет на мировом автомобильном рынке ситуация с самыми популярными цветами кузова остается стабильной и предсказуемой – белый колер кузова уверенно лидирует в рейтингах всех стран, а исключением не стала и Россия. Компания Axalta, производитель лакокрасочных материалов для автопрома, составила рейтинг самых распространенных оттенков кузова в мире в 2017 году.

Составлен рейтинг самых популярных цветов автомобилей в России и мире

 

Специалисты отметили, что в 2017 году мировые автолюбители вновь отдали предпочтение моделям белого цвета – суммарно продажи белых автомобилей составили 39% от всего глобального рынка, а на долю полностью белого и перламутровых оттенков белого пришлось 26% и 13% соответственно. Отмечается, что на азиатских рынках доля белых автомобилей составляет 52%, в то время как в Африке этот показатель вырос 49%. Примечательно, что на российском рынке на белых автомобилях остановили свой выбор 39% покупателей.

Составлен рейтинг самых популярных цветов автомобилей в России и мире

 

Что касается Китая, автомобильный рынок которого является крупнейшим в мире, то в 2017 году в Поднебесной было произведено 47% белых автомобилей от всей массы, а местные клиенты всё чаще отдают предпочтение перламутровым оттенкам.

Составлен рейтинг самых популярных цветов автомобилей в России и мире

 

В России на втором месте находится серебристый и металлический оттенки, на долю которых пришлось порядка 20% продаж, в то время как в Европе вторая строчка досталась чёрному цвету. В России «бронза» досталась черному цвету с долей в 13%.

Составлен рейтинг самых популярных цветов автомобилей в России и мире

 

К слову, с 1 января нынешнего года власти Туркменистана запретили продажу и ввоз в страну автомобилей чёрного цвета. Кроме того, владельцы таких моделей обязаны перекрасить авто в другие цвета, а в противном случае машина будет конфискована. Самым удивительным стал тот факт, что власти Туркменистана не озвучивают официальных причин такого запрета. Местные СМИ уверены, что такое решения принято лично президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым, который верит в приметы и суеверия и считает чёрный цвет «несчастливым».

Составлен рейтинг самых популярных цветов автомобилей в России и мире

 

Что касается более ярких и насыщенных оттенков, то тут нельзя не отметить синий цвет, который в России и мире занимает долю в 7%, а на рынках Северной Америки колеру и вовсе досталось сразу 10%.

Составлен рейтинг самых популярных цветов автомобилей в России и мире

 

Несколькими днями ранее журналисты британского портала Autocar провели собственной исследования популярности цветов в Соединенном Королевстве, рынок которого является один из крупнейших в Европе. Жители Британии отдают предпочтение чёрным и тёмно-серым автомобилям, на долю которых приходится 20,3% и 19,7% продаж, а на третьем месте расположился белый колер (доля в 19%). Самым непопулярным цветом назван ярко-желтый, который и жителей западных стран ассоциируется с кузовами автомобилей такси.

Составлен рейтинг самых популярных цветов автомобилей в России и мире

 

Психологи уверены, что синий и красный цвета, а также другие яркие оттенки, предпочитают люди, желающие самоутвердиться и повысить уверенность в собственных силах, а также продемонстрировать свой социальный статус. Синий цвет предпочитают рациональные и расчётливые люди, а оранжевый и зелёный цвет, по мнению психологов, символизируют тягу к любви и сексуальности.

Составлен рейтинг самых популярных цветов автомобилей в России и мире

 

Кроме того, в наши дни всё больше повышается популярность так называемых «природных» цветов – естественных оттенков синего, коричневого и зеленого цветов. Что касается российских клиентов, то наши соотечественники отдают предпочтение немарким цветам – черному и серому. Такой кузов эффектно гармонирует почти с любой отделкой салона, а мыть такой автомобиль нужно реже, чем яркий.
Васисуалий Мурчалов
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