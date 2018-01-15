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| | «GM-АВТОВАЗ» реализовал 5,5 тыс. Chevrolet Niva корпоративным клиентам

«GM-АВТОВАЗ» реализовал 5,5 тыс. Chevrolet Niva корпоративным клиентам

Вчера, 21:00
В 2017 году совместное предприятие «GM-АВТОВАЗ» реализовало корпоративным клиентам 5 546 внедорожников модели Chevrolet Niva, сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что такой показатель равен 17% от всей реализации в минувшем году, а большая корпоративных поставок пришлась на силовые структуры и государственные ведомства.

«GM-АВТОВАЗ» реализовал 5,5 тыс. Chevrolet Niva корпоративным клиентам

 

Согласно данным российских автомобильных изданий, программа корпоративных продаж компании «GM-АВТОВАЗ» успешно существует уже 14 лет, а уровень качества и внедорожных характеристик Chevrolet Niva позволяет пользовать модели успехом и российских клиентов. Отмечается, что модель довольно часто приобретают лизинговые и сырьевые компании, а также ведущие операторы сотовой связи.

Отмечается, что для корпоративных клиентов «GM-АВТОВАЗ» предусмотрены специальные ценовые предложения, а также скидки и кредиты в рамках программ государственной поддержки отечественного автопрома.

Представители совместного предприятия сообщили, что корпоративные клиенты и государственные структуры могут рассчитывать на скидку от 2% до 8%. Такое же предложение действует для лизинговых компаний, дипломатических миссий и СМИ.
Васисуалий Мурчалов
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