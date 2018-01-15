«GM-АВТОВАЗ» реализовал 5,5 тыс. Chevrolet Niva корпоративным клиентам

Согласно данным российских автомобильных изданий, программа корпоративных продаж компании «GM-АВТОВАЗ» успешно существует уже 14 лет, а уровень качества и внедорожных характеристик Chevrolet Niva позволяет пользовать модели успехом и российских клиентов. Отмечается, что модель довольно часто приобретают лизинговые и сырьевые компании, а также ведущие операторы сотовой связи.
Отмечается, что для корпоративных клиентов «GM-АВТОВАЗ» предусмотрены специальные ценовые предложения, а также скидки и кредиты в рамках программ государственной поддержки отечественного автопрома.
Представители совместного предприятия сообщили, что корпоративные клиенты и государственные структуры могут рассчитывать на скидку от 2% до 8%. Такое же предложение действует для лизинговых компаний, дипломатических миссий и СМИ.