«GM-АВТОВАЗ» реализовал 5,5 тыс. Chevrolet Niva корпоративным клиентам

В 2017 году совместное предприятие «GM-АВТОВАЗ» реализовало корпоративным клиентам 5 546 внедорожников модели Chevrolet Niva, сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что такой показатель равен 17% от всей реализации в минувшем году, а большая корпоративных поставок пришлась на силовые структуры и государственные ведомства.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным российских автомобильных изданий, программа корпоративных продаж компании «GM-АВТОВАЗ» успешно существует уже 14 лет, а уровень качества и внедорожных характеристик Chevrolet Niva позволяет пользовать модели успехом и российских клиентов. Отмечается, что модель довольно часто приобретают лизинговые и сырьевые компании, а также ведущие операторы сотовой связи.Отмечается, что для корпоративных клиентов «GM-АВТОВАЗ» предусмотрены специальные ценовые предложения, а также скидки и кредиты в рамках программ государственной поддержки отечественного автопрома.Представители совместного предприятия сообщили, что корпоративные клиенты и государственные структуры могут рассчитывать на скидку от 2% до 8%. Такое же предложение действует для лизинговых компаний, дипломатических миссий и СМИ.