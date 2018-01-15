Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | В России дорожает кроссовер Honda CR-V

В России дорожает кроссовер Honda CR-V

Сегодня, 13:54
В России дорожает кроссовер Honda CR-V пятого поколения. Прайс на японский вседорожник вырастет в РФ с 1 февраля текущего года. Что стало причиной подорожания кроссовера в стране, пока не ясно.

 

В России дорожает кроссовер Honda CR-V

 

В среднем, цена модели Honda CR-V в России вырастет на 4,27%. Таким образом, базовый вариант вседорожника с двухлитровой 150-сильной установкой будет предлагаться россиянам по цене от 1 859 900 рублей. За сборку Lifestyle придется выложить в 2 059 900 рублей. Версия Executive с 1 февраля будет стоить в России 2 199 000 рублей.
 
2,4-литровый Honda CR-V в версии Lifestyle будет продаваться минимум за 2 189 900 рублей. Варианты Executive и Prestige выросли в цене до 2 329 900 и 2 469 900 рублей соответственно.
 
"Следующий" Honda CR-V дебютировал в ноябре 2017 года. Кроссовер презентовали на мотор-шоу в Лос-Анджелесе, а также его показали в Женеве. Для российского рынка кроссовер Honda CR-V производится в штате Огайо. Базовый кроссовер Honda CR-V имеет в оснащении восемь эйрбэгов, помощь при старте в гору, контроль давления в покрышках, круиз-контроль, парктроники и так далее.

Иван Головин
Новости по теме
Названа дата начала продаж Honda CR-V с 2-литровым мотором
Названа дата начала продаж Honda CR-V с 2-литровым мотором

Базовый вариант новой модели Honda CR-V с 2-литровым мотором начнет продаваться в России в конце сентября текущего года. Клиентам будут доступны три варианта

Названы рублевые цены на Honda CR-V c 2,0-литровым мотором
Названы рублевые цены на Honda CR-V c 2,0-литровым мотором

До России доберётся кроссовер Honda CR-V пятой генерации, который можно будет купить в трёх комплектациях Elegance, Lifestyle и Executive. Базовая версия

В России начались поставки Honda CR-V
В России начались поставки Honda CR-V

В России начались поставки самого популярного в мире кроссовера Honda CR-V пятого поколения. Автомобиль будут поставлять в 4 комплектациях: Elegance,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости