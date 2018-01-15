В России дорожает кроссовер Honda CR-V пятого поколения. Прайс на японский вседорожник вырастет в РФ с 1 февраля текущего года. Что стало причиной подорожания кроссовера в стране, пока не ясно.

В среднем, цена модели Honda CR-V в России вырастет на 4,27%. Таким образом, базовый вариант вседорожника с двухлитровой 150-сильной установкой будет предлагаться россиянам по цене от 1 859 900 рублей. За сборку Lifestyle придется выложить в 2 059 900 рублей. Версия Executive с 1 февраля будет стоить в России 2 199 000 рублей.

2,4-литровый Honda CR-V в версии Lifestyle будет продаваться минимум за 2 189 900 рублей. Варианты Executive и Prestige выросли в цене до 2 329 900 и 2 469 900 рублей соответственно.

"Следующий" Honda CR-V дебютировал в ноябре 2017 года. Кроссовер презентовали на мотор-шоу в Лос-Анджелесе, а также его показали в Женеве. Для российского рынка кроссовер Honda CR-V производится в штате Огайо. Базовый кроссовер Honda CR-V имеет в оснащении восемь эйрбэгов, помощь при старте в гору, контроль давления в покрышках, круиз-контроль, парктроники и так далее.

Иван Головин