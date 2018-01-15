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| | Экспорт автомобилей УАЗ вырос на 47% в 2017 году

Экспорт автомобилей УАЗ вырос на 47% в 2017 году

Сегодня, 13:13
По итогам минувшего года УАЗ смог увеличить объём экспортных поставок на 47% или до 5 101 автомобилей. Соответствующее сообщение распространили представители автопроизводителя.

Экспорт автомобилей УАЗ вырос на 47% в 2017 году

 

В страны Ближнего Востока, Африки, Азии, Северной, Центральной и Южной Америки было экспортировано 1 124 автомобиля марки УАЗ, что на 78% превосходит показатель годичной давности. Больше других ульяновские авто закупали Монголия с 422 экземплярами, КНР (167 машин) и Эквадор (100 единиц).

В СНГ продажи УАЗ увеличились на 40% и составили 3 977 единиц. Основным экспортным рынком для российской компании, как и ранее, является Казахстан, куда было поставлено 2 151 автомобиль в 2017 году. Кроме того, среди стран ближнего зарубежья следует упомянуть Беларусь (932 авто) и Узбекистан (346 машин).

В общей сложности в прошлом году Ульяновский автозавод экспортировал свою продукцию в 41 государство. За рубеж отправляется вся модельная линейка с бензиновыми и дизельными моторами ЗМЗ. Согласно планам, в 2017 году автопроизводитель должен был поставить не менее 7 000 машин, а к 2020 году УАЗ рассчитывает увеличить экспорт до 20 000 автомобилей в год.
Яна Васильева
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