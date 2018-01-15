Внедорожник KIA Telluride получит серийную версию и дебютирует в России

Представители компании KIA в рамках проходящего в эти дни автосалона в Детройте сообщили о том, что концептуальный внедорожник KIA Telluride получит серийную версию. Отмечается, что в модельной линейке бренда новинка займёт ступеньку над существующим KIA Sorento.

Питер Шрейер, главный дизайнер компании KIA, во время общения с журналистами рассказал, что концептуальный полноразмерный внедорожник KIA Telluride получит серийную версию и будет представлен на многих мировых рынках. Шеф-дизайнер заявил, что модель подойдёт для тех клиентов, которые считают KIA Sorento недостаточно вместительным.Наряду с этим Грегори Гийом, главный инженер европейского подразделения KIA, выразил уверенность в том, что модель не будет представлена на рынках Европы, где KIA Sorento пока «справляется со своими обязанностями». Отмечается, что модель прежде всего ориентирована на Северную Америку и Россию, где модели бренда пользуются устойчивой популярностью.

Васисуалий Мурчалов

Напомним, что KIA Telluride был представлен в 2016 году на автосалоне в Детройте. Концепт базируется на KIA Sorento, но при этом имеет дополнительные 11,1 см высоты, 12 см ширины, а длина увеличилась почти на 25 см. Под капотом располагается гибридный 400-сильный мотор, состоящий из 3,5-литрового V6 и электромотора. Дата дебюта серийного KIA Telluride пока не озвучивается.