Кроссовер Acura RDX 2019 рассекречен до премьеры

Кроссовер Acura RDX 2019 модельного года должен быть представлен на мотор-шоу в Детройте, однако машину рассекретили до ее дебюта.Накануне в интернете появились изображения с экстерьером и интерьером транспортного средства.

В 2016 году японские машиностроители представили концепцию Precision Sports Sedan и Precision Cockpit. Она послужила основой для внешности кроссовера Acura RDX 2019. Салоном новинка похожа на своего более крупного собрата Acura MDX.

Техническая составляющая Acura RDX 2019 пока держится в секрете. Согласно слухам, моторный отсек вседорожника займет двухлитровая бензиновая установка от Honda Accord 2018 с турбонаддувом. Ее мощность равна 252 лошадиным силам. Для агрегата предусмотрена десятидиапазонная АКПП. На рынке также должен появиться гибридный кроссовер Acura RDX 2019.

В Детройте кроссовер Acura RDX 2019 предстанет как шоу-кар. Как будет выглядеть серийная версия вседорожника, пока не ясно. Дата премьеры товарного Acura RDX 2019 не называется, но в продаже автомобиль должен появиться в конце текущего года.

Иван Головин