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| | Кроссовер Acura RDX 2019 рассекречен до премьеры

Кроссовер Acura RDX 2019 рассекречен до премьеры

Вчера, 18:32
Кроссовер Acura RDX 2019 модельного года должен быть представлен на мотор-шоу в Детройте, однако машину рассекретили до ее дебюта.Накануне в интернете появились изображения с экстерьером и интерьером транспортного средства.

 

Кроссовер Acura RDX 2019 рассекречен до премьеры

 

В 2016 году японские машиностроители представили концепцию Precision Sports Sedan и Precision Cockpit. Она послужила основой для внешности кроссовера Acura RDX 2019. Салоном новинка похожа на своего более крупного собрата Acura MDX.
 
Техническая составляющая Acura RDX 2019 пока держится в секрете. Согласно слухам, моторный отсек вседорожника займет двухлитровая бензиновая установка от Honda Accord 2018 с турбонаддувом. Ее мощность равна 252 лошадиным силам. Для агрегата предусмотрена десятидиапазонная АКПП. На рынке также должен появиться гибридный кроссовер Acura RDX 2019.

 

Кроссовер Acura RDX 2019 рассекречен до премьеры

 

Кроссовер Acura RDX 2019 рассекречен до премьеры

 

Кроссовер Acura RDX 2019 рассекречен до премьеры

 

Кроссовер Acura RDX 2019 рассекречен до премьеры

 

Кроссовер Acura RDX 2019 рассекречен до премьеры

 

Кроссовер Acura RDX 2019 рассекречен до премьеры

 

В Детройте кроссовер Acura RDX 2019 предстанет как шоу-кар. Как будет выглядеть серийная версия вседорожника, пока не ясно. Дата премьеры товарного Acura RDX 2019 не называется, но в продаже автомобиль должен появиться в конце текущего года.

Иван Головин
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