Три модели LADA оснастили системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

Российская компания «АвтоВАЗ» оборудовала модели LADA Granta, Kalina и Largus устройствами «ЭРА-ГЛОНАСС». В итоге цены на данные автомобили дополнительно выросли на 6 000 рублей.

Яна Васильева

Ранее «АвтоВАЗ» оснащал «тревожными» кнопками «ЭРА-ГЛОНАСС» только седаны Vesta и кроссоверы XRAY. С 10 января автопроизводитель возобновил участие в государственных программах «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», при этом с нынешнего года льгота распространяется только на машины с системой «ЭРА-ГЛОНАСС».В связи с этим руководство ПАО «АвтоВАЗ» решило предложить новые комплектации Granta, Kalina и Largus с предустановленной системой экстренного реагирования, который получили названия Standart/Glonass и Comfort/Glonass. Добавление новой функции привело к подорожанию таких автомобилей на 6 000 рублей по сравнению с версиями без «ЭРА-ГЛОНАСС».Отметим, что в 2017 году 45% машин LADA были реализованы по госпрограммам стимуляции спроса. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в России удалось продать 322 588 автомобилей LADA за минувший год, что на 17% превышает показатель за 2016 год.