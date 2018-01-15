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| | Три модели LADA оснастили системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

Три модели LADA оснастили системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

Вчера, 17:42
Российская компания «АвтоВАЗ» оборудовала модели LADA Granta, Kalina и Largus устройствами «ЭРА-ГЛОНАСС». В итоге цены на данные автомобили дополнительно выросли на 6 000 рублей.

Три модели LADA оснастили системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

 

Ранее «АвтоВАЗ» оснащал «тревожными» кнопками «ЭРА-ГЛОНАСС» только седаны Vesta и кроссоверы XRAY. С 10 января автопроизводитель возобновил участие в государственных программах «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», при этом с нынешнего года льгота распространяется только на машины с системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

В связи с этим руководство ПАО «АвтоВАЗ» решило предложить новые комплектации Granta, Kalina и Largus с предустановленной системой экстренного реагирования, который получили названия Standart/Glonass и Comfort/Glonass. Добавление новой функции привело к подорожанию таких автомобилей на 6 000 рублей по сравнению с версиями без «ЭРА-ГЛОНАСС».

Отметим, что в 2017 году 45% машин LADA были реализованы по госпрограммам стимуляции спроса. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в России удалось продать 322 588 автомобилей LADA за минувший год, что на 17% превышает показатель за 2016 год.
Яна Васильева
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