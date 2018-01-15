Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Составлен ТОП-7 лайфхаков, облегчающих жизнь водителям

Составлен ТОП-7 лайфхаков, облегчающих жизнь водителям

Сегодня, 12:40

С годами водители находят немало хитростей, которые помогают сделать их жизнь проще. Автоэксперты опубликовали ТОП-7 лайфхаков для автомобилистов, которые не так давно за рулём.

 

Водители-новички нередко путают местоположение топливного бака. Решить проблему поможет такая подсказка: бензобак находится с той же стороны, на которой изображается бензоколонка на датчике уровня топлива.

 

 

Многим автовладельцам знакома проблема нехватки места для перевозки вещей. Так, часть из них можно положить в подвесную сетку, которая крепится под потолком автомобиля.

 

 

Зимой нередки случаи, когда промерзает замок, однако опытные водители знают, что лёд можно растопить антисептическим средством для рук.

 

 

Сколы и царапины на стеклах опасны тем, что могут появиться трещины. Чтобы избежать данной проблемы рекомендуется использовать прозрачный лак для ногтей.

 

 

В случае отсутствия держателя для гаджетов его нетрудно сделать самостоятельно из ткани, картона и эластичной ленты. Приспособление поможет задним пассажирам освободить руки при использовании планшета.

 

 

Держатель для смартфона можно заменить обычной канцелярской резинкой, которую нужно туго натянуть, чтобы при движении телефон не упал.

 

 

Надеть дополнительный ключ на кольцо бывает очень проблематично, однако этот процесс станет гораздо легче, если использовать степлер.

 


Яна Васильева
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