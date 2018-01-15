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| | Появилась новая информация о дебютном кроссовере от Lotus

Появилась новая информация о дебютном кроссовере от Lotus

Сегодня, 11:48
Британский премиальный бренд Lotus, который в последние годы оказался в сложном материальном положении, не так давно перешел «под крыло» китайской компании Geely и теперь готовится представить сразу несколько новинок. На страницах британских СМИ появились подробности о первом кроссовере бренда.

Появилась новая информация о дебютном кроссовере от Lotus

 

Жан-Марк Галес, руководитель компании Lotus, во время общения с журналистами Automotive News поделился некоторыми подробностями о дебютном кроссовере бренда. Господин Галес отметил, что компания Lotus получила известность прежде всего благодаря спортивным автомобилям, но современные тенденции на рынке требуют наличия по крайней мере одного автомобиля SUV в портфеле.

Кроме того, господин Галес выразил уверенность в том, что платформа для нового кроссовера не обязательно должна быть алюминиевой, как на спорткарах Lotus. Наряду с этим руководитель пообещал, что новинка будет значительно легче, чем кроссоверы от Porsche.

Появилась новая информация о дебютном кроссовере от Lotus

 

Появилась новая информация о дебютном кроссовере от Lotus

 

Как сообщалось ранее, новый кроссовер от Lotus получит в основу шасси от компактного кроссовера Volvo XC40, которое будет серьёзно модернизировано. Новый SUV будет ориентирован на использование на треке, но при этом внедорожные характеристики останутся на высоком уровне. Ранее в сеть «просочились» патентные изображения модели.
Васисуалий Мурчалов
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