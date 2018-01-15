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| | Lexus показал флагманский LF-1 Limitless

Lexus показал флагманский LF-1 Limitless

Вчера, 16:29
Представители Lexus обнародовали финальный тизер своего нового внедорожника LF-1 Limitless. Премьерный показ нового автомобиля состоится 16 января на автомобильной выставке в Детройте(США).

Lexus показал флагманский LF-1 Limitless

 

Инженеры из японской компании уточнили, что представленная модель ни что иное, как прототип топового кроссовера Lexus. Исходя из нового ролика можно сделать вывод, что LF-1 Limitless снабдили «фамильной» решеткой радиатора и большими колесами с эксклюзивными дисками. Задние фары тоже претерпели изменений, они стали большего размера, тогда как передняя оптика стала более миниатюрной.

В салоне нового Lexus появилась большая цифровая панель а также сенсорный экран для управления всеми функциями автомобиля. В пресс-службе Lexus заявили, что дизайн новой модели разработали инженеры из Toyota, а LF-1 Limitless станет заменой для устаревшей модели Lexus LX
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