Lexus показал флагманский LF-1 Limitless

Lexus показал флагманский LF-1 LimitlessВчера, 16:29
Японские машиностроители представили в глобальной сети новый тизер концептуального кроссовера Lexus LF-1 Limitless. Визуализация демонстрирует переднюю оптику
Японская машиностроительная компания Lexus, входящая в структуру Toyota, обнародовала дебютный тизер концепта премиального кроссовера Lexus LF-1. Его публичный
Во время выступления Джима Лентца, руководителя подразделения Toyota в Северной Америке, был показан новый прототип компактного кроссовера Lexus LF-NX.