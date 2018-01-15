Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | Новый пикап Chevrolet Silverado презентовали в Детройте

Новый пикап Chevrolet Silverado презентовали в Детройте

Сегодня, 11:11

Накануне в рамках Детройтского автосалона состоялась презентация полноразмерного пикапа Chevrolet Silverado. Отметим, что рестайлинговый автомобиль впервые продемонстрировали публике в декабре минувшего годе в исполнении Z71 Trailboss, а на недавнем мероприятии были раскрыты подробности о новинке.

Новый пикап Chevrolet Silverado презентовали в Детройте

 

Как подчеркнули представители марки, Chevrolet Silverado 2019 модельного года сбросил 204 килограмма относительно предшественника. Это стало возможным за счёт широкого использования алюминия при создании платформы. Из такого же материала выполнены верхние рычаги управления в подвеске, благодаря чему она стала жёстче.

 

Один из топ-менеджеров компании назвал шасси новинки лучшим решением для любого пикапа. Новый Chevrolet Silverado получит электропривод задней двери, движением которой можно управлять из салона.

Новый пикап Chevrolet Silverado презентовали в Детройте

 

Новый пикап Chevrolet Silverado презентовали в Детройте

 

Новый пикап Chevrolet Silverado презентовали в Детройте

 

Новый пикап Chevrolet Silverado презентовали в Детройте

 

Новый пикап Chevrolet Silverado презентовали в Детройте

 

Новый пикап Chevrolet Silverado презентовали в Детройте

 

Обновлённый автомобиль будет доступен с шестью вариантами моторов и трансмиссий. Так, силовая гамма пикапа включает в себя доработанные бензиновые двигатели V8 объёмом 5,3 и 6,2 литра с возможностью отключения от одного до семи цилиндров. Оба агрегата будут сочетаться с 10-скоростным «автоматом». Дизельная модификация Silverado получит под капот новый 3,0-литровый мотор inline-six. Позднее появится «заряженная» RST-версия пикапа.

 


Яна Васильева
Новости по теме
Новый Chevrolet Silverado рассекречен до официальной премьеры
Новый Chevrolet Silverado рассекречен до официальной премьеры

В рамках празднования 100-летия со дня выпуска первого пикапа компания Chevrolet рассекретила внешность и некоторые технические характеристики нового грузовика

Пикап Chevrolet Silverado 2019 замечен на дорожных тестах
Пикап Chevrolet Silverado 2019 замечен на дорожных тестах

Производительный пикапы не теряют своей популярности на автомобильном рынке Соединенных Штатов, поэтому автопроизводители стремятся удивлять местных клиентов

Фотошпионы заметили замаскированный прототип пикапа Chevrolet Silverado HD
Фотошпионы заметили замаскированный прототип пикапа Chevrolet Silverado HD

Во время дорожных тестов фотошпионами был замечен обновленный прототип Chevrolet Silverado HD, который был замаскирован.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости