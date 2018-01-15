Новый пикап Chevrolet Silverado презентовали в Детройте

Накануне в рамках Детройтского автосалона состоялась презентация полноразмерного пикапа Chevrolet Silverado. Отметим, что рестайлинговый автомобиль впервые продемонстрировали публике в декабре минувшего годе в исполнении Z71 Trailboss, а на недавнем мероприятии были раскрыты подробности о новинке.

Как подчеркнули представители марки, Chevrolet Silverado 2019 модельного года сбросил 204 килограмма относительно предшественника. Это стало возможным за счёт широкого использования алюминия при создании платформы. Из такого же материала выполнены верхние рычаги управления в подвеске, благодаря чему она стала жёстче.

Один из топ-менеджеров компании назвал шасси новинки лучшим решением для любого пикапа. Новый Chevrolet Silverado получит электропривод задней двери, движением которой можно управлять из салона.

Обновлённый автомобиль будет доступен с шестью вариантами моторов и трансмиссий. Так, силовая гамма пикапа включает в себя доработанные бензиновые двигатели V8 объёмом 5,3 и 6,2 литра с возможностью отключения от одного до семи цилиндров. Оба агрегата будут сочетаться с 10-скоростным «автоматом». Дизельная модификация Silverado получит под капот новый 3,0-литровый мотор inline-six. Позднее появится «заряженная» RST-версия пикапа.

Яна Васильева