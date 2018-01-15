Компания Ford анонсировала создание полностью электрического кроссовера

Американская компания Ford в рамках проходящего в эти дни автосалона в Детройте представила множество долгожданных новинок, а также анонсировала скорую премьеру совершенно нового электрического кроссовера Mach 1. Разработчики отметили, что модель получит высокую производительности и сможет конкурировать с Tesla Model X.

Васисуалий Мурчалов

В рамках автосалона в Детройте, который начал свою работу сегодня, 15 января, представители американской компании Ford озвучили планы по выпуску нового производительного кроссовера с наличием полного привода. Отмечается, что речь идёт о полностью электрическом внедорожнике, который получит название Ford Mach 1.Стоит отметить, что данное название знакомо поклонникам американского автопрома – в 1970-х годах такое имя получил лимитированный Ford Mustang. Отмечается, что теперь такое имя получит новый потенциальный конкурент электрического кроссовера Tesla Model X.Отмечается, что модель уже разрабатывается новым подразделением, которое получило название «Команда Эдисона» – данный офис занимается разработкой исключительно электрифицированных моделей компании Ford. Дебют модели состоится до 2020 года. Стоит напомнить, что Джим Хакетт, новый руководитель компании Ford, признал, что на сегодняшний день бренд существенно отстает от конкурентов в плане внедрения электрических технологий.