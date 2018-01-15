В США дебютировал седан Volkswagen Jetta нового поколения

Немецкий автоконцерн Volkswagen в рамках автосалона, открывшегося в Детройте, представил новую генерацию седана Jetta. Отмечается, что новинка стала просторнее, получила другую платформу и ряд передовых функций.

В основу Volkswagen Jetta седьмого поколения легла платформа MQB, на которой также построили Golf, Tiguan и Teramont. По сравнению с предшественником длина нового седана увеличилась на 43 мм или до 4 702 мм, ширина прибавила 21 мм и теперь составляет 1 799 мм. Высота автомобиля равна 1 459 мм (+6 мм), а размер колёсной базы – 2 686 мм (+35 мм).Передняя часть модели напоминает Arteon, а корма получила некоторые сходства с седаном Polo 2019 года. В салоне нового Volkswagen Jetta появились цифровая приборная панель, иной руль и большой сенсорный дисплей информационно-развлекательного центра.

Яна Васильева

Изначально новинку предложат на североамериканском рынке только с 1,4-литровым 150-сильным мотором TSI, 6-ступенчатой «механикой» или 8-диапазонной АКПП. Седан сможет похвастаться полностью светодиодными фарами, подогревом и вентиляцией передних кресел, парктроником, адаптивным круиз-контролем с опцией предотвращения столкновений и аудиосистемой премиум-класса Beats.