Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | В США дебютировал седан Volkswagen Jetta нового поколения

В США дебютировал седан Volkswagen Jetta нового поколения

Сегодня, 09:34
Немецкий автоконцерн Volkswagen в рамках автосалона, открывшегося в Детройте, представил новую генерацию седана Jetta. Отмечается, что новинка стала просторнее, получила другую платформу и ряд передовых функций.

В США дебютировал седан Volkswagen Jetta нового поколения

 

В основу Volkswagen Jetta седьмого поколения легла платформа MQB, на которой также построили Golf, Tiguan и Teramont. По сравнению с предшественником длина нового седана увеличилась на 43 мм или до 4 702 мм, ширина прибавила 21 мм и теперь составляет 1 799 мм. Высота автомобиля равна 1 459 мм (+6 мм), а размер колёсной базы – 2 686 мм (+35 мм).

Передняя часть модели напоминает Arteon, а корма получила некоторые сходства с седаном Polo 2019 года. В салоне нового Volkswagen Jetta появились цифровая приборная панель, иной руль и большой сенсорный дисплей информационно-развлекательного центра.

В США дебютировал седан Volkswagen Jetta нового поколения

 

В США дебютировал седан Volkswagen Jetta нового поколения

 

В США дебютировал седан Volkswagen Jetta нового поколения

 

Изначально новинку предложат на североамериканском рынке только с 1,4-литровым 150-сильным мотором TSI, 6-ступенчатой «механикой» или 8-диапазонной АКПП. Седан сможет похвастаться полностью светодиодными фарами, подогревом и вентиляцией передних кресел, парктроником, адаптивным круиз-контролем с опцией предотвращения столкновений и аудиосистемой премиум-класса Beats.
Яна Васильева
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