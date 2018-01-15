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| | На автосалоне в Детройте дебютировал Ford Mustang Bullitt

На автосалоне в Детройте дебютировал Ford Mustang Bullitt

Сегодня, 09:27
В рамках проходящего в эти дни автосалона в Детройте состоялась публичная премьера нового лимитированного маслкара Ford Mustang Bullitt, посвященного 50-летию с момента выхода на экраны детективного боевика «Детектив Буллит». Разработчики отмечают, что новинка получила «по крайней мере» 475 лошадиных сил.

На автосалоне в Детройте дебютировал Ford Mustang Bullitt

 

В 1967 году на большие экраны вышел детективный боевик «Детектив Буллит», главную роль в котором сыграл выдающийся американский каскадер и гонщик Стив Маккуин. Компания Ford решила отметить важную для ленты дату премьерой лимитированного маслкара Ford Mustang Bullitt, который получил те же дизайнерские решения, что и «киношная» модель.

Новый Ford Mustang Bullitt получил тёмно-зелёный колер кузова, а также полное отсутствие шильдиков Ford Mustang, как это было на модели 1968 года. На задней части кузова расположился уникальный хромированный логотип.

Кроме того, Ford Mustang Bullitt оснащается особой выпускной системой с чёрными патрубками, а вокруг боковых окон расположилась хромированная окантовка. Новинка поставлена на эксклюзивные 19-дюймовые колёсные диски.

На автосалоне в Детройте дебютировал Ford Mustang Bullitt

 

На автосалоне в Детройте дебютировал Ford Mustang Bullitt

 

На автосалоне в Детройте дебютировал Ford Mustang Bullitt

 

На автосалоне в Детройте дебютировал Ford Mustang Bullitt

 

Под капотом маслкара расположился 5,0-литровый мотор V8, знакомый по Ford Mustang GT, но мощность двигателя, по словам разработчиков, увеличена «по меньшей мере» до 475 лошадиных сил.
Васисуалий Мурчалов
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