Эксперты назвали ТОП-5 бюджетных малоизвестных электромобилей

Первенство среди доступных электрокаров завоевал индийский Mahindra e-20. Местным автолюбителям он обойдется в 2 700 долларов. Авто разгоняется до 80 км/ч, а дальность хода электрокара составила 100-105 км. Под капот электромобиль получил 26-сильный электромотор.
ТОП-3 закрыл Bravo eGo. Его можно купить в РФ по предзаказу, а заплатить за него придется 590 000 рублей. Предельная скорость электрокара достигает 90 км/ч с дальностью хода в 140 км.
Четвертая строчка досталась Renault Twizy стоимостью 799 000 рублей. На одном заряде он сможет проехать 100 км, а полная зарядка осуществляется за 3,5 часа.
ТОП-5 закрыл электрический большегруз EcoTruck. За эту машину нужно отдать 17 000 долларов. Грузовик предлагается только в США, а его скорость равна 40-50 км/ч при запасе хода в 65 км.