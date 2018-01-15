Эксперты назвали ТОП-5 бюджетных малоизвестных электромобилей

Востребованность электрокаров на земном шаре растет с каждым годом. Если ранее все знали только о "зеленых" Tesla, то в настоящее время число бюджетных электрокаров возросло.

Первенство среди доступных электрокаров завоевал индийский Mahindra e-20. Местным автолюбителям он обойдется в 2 700 долларов. Авто разгоняется до 80 км/ч, а дальность хода электрокара составила 100-105 км. Под капот электромобиль получил 26-сильный электромотор.





На второй позиции разместился E-Car GD04B, за который придется выложить 440 000 рублей. Его оснастили 6,5-сильным электродвигателем и 10 аккумуляторами. При дальности хода в 150 км он развивает предельную скорость до 50 км/ч. ТОП-3 закрыл Bravo eGo. Его можно купить в РФ по предзаказу, а заплатить за него придется 590 000 рублей. Предельная скорость электрокара достигает 90 км/ч с дальностью хода в 140 км. ТОП-3 закрыл Bravo eGo. Его можно купить в РФ по предзаказу, а заплатить за него придется 590 000 рублей. Предельная скорость электрокара достигает 90 км/ч с дальностью хода в 140 км.

Четвертая строчка досталась Renault Twizy стоимостью 799 000 рублей. На одном заряде он сможет проехать 100 км, а полная зарядка осуществляется за 3,5 часа.

Дмитрий Павличко

ТОП-5 закрыл электрический большегруз EcoTruck. За эту машину нужно отдать 17 000 долларов. Грузовик предлагается только в США, а его скорость равна 40-50 км/ч при запасе хода в 65 км.