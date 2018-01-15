Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Эксперты назвали ТОП-5 бюджетных малоизвестных электромобилей

Эксперты назвали ТОП-5 бюджетных малоизвестных электромобилей

Сегодня, 08:00
Востребованность электрокаров на земном шаре растет с каждым годом. Если ранее все знали только о "зеленых" Tesla, то в настоящее время число бюджетных электрокаров возросло.

Эксперты назвали ТОП-5 бюджетных малоизвестных электромобилей

 

Первенство среди доступных электрокаров завоевал индийский Mahindra e-20. Местным автолюбителям он обойдется в 2 700 долларов. Авто разгоняется до 80 км/ч, а дальность хода электрокара составила 100-105 км. Под капот электромобиль получил 26-сильный электромотор.

Эксперты назвали ТОП-5 бюджетных малоизвестных электромобилей

 

На второй позиции разместился E-Car GD04B, за который придется выложить 440 000 рублей. Его оснастили 6,5-сильным электродвигателем и 10 аккумуляторами. При дальности хода в 150 км он развивает предельную скорость до 50 км/ч.

Эксперты назвали ТОП-5 бюджетных малоизвестных электромобилей

 

ТОП-3 закрыл Bravo eGo. Его можно купить в РФ по предзаказу, а заплатить за него придется 590 000 рублей. Предельная скорость электрокара достигает 90 км/ч с дальностью хода в 140 км.

Эксперты назвали ТОП-5 бюджетных малоизвестных электромобилей

 

Четвертая строчка досталась Renault Twizy стоимостью 799 000 рублей. На одном заряде он сможет проехать 100 км, а полная зарядка осуществляется за 3,5 часа.

Эксперты назвали ТОП-5 бюджетных малоизвестных электромобилей

 

ТОП-5 закрыл электрический большегруз EcoTruck. За эту машину нужно отдать 17 000 долларов. Грузовик предлагается только в США, а его скорость равна 40-50 км/ч при запасе хода в 65 км.
Дмитрий Павличко
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