KIA Sportage и KIA Cee'd станут "мягкими" гибридами

Технология Mild Hybrid даст возможность южнокорейскому автопроизводителю выпускать машины, которые соответствуют строгим экологическим нормам, сохранив при этом технические и динамические параметры. Недавно об этом сообщал вице-председатель исследовательского бюро KIA Вунг Чул Янг.
Указанные машины получат системы Mild Hybrid, включающие в себя 48-вольтовый стартер-генератор и набор высокоэффективных аккумуляторов. Энергия, которая генерируется механизмом рекуперации, сможет запитывать бортовые электронные системы и запускать режим двигателя старт-стоп.
Машины с такой технологией не смогут перемещаться на одном электродвигателе, но благодаря ей можно будет сэкономить горючее. Динамические параметры машин не будут уступать аналогам с обычными ДВС.