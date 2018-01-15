KIA Sportage и KIA Cee'd станут "мягкими" гибридами

Корейские автомобили KIA Sportage и KIA Cee’d в скором времени станут «мягкими» гибридами. В руководстве машиностроительной компании KIA решили большинство своих авто оснастить агрегатами, которые получили технологию Mild Hybrid.

Дмитрий Павличко

Технология Mild Hybrid даст возможность южнокорейскому автопроизводителю выпускать машины, которые соответствуют строгим экологическим нормам, сохранив при этом технические и динамические параметры. Недавно об этом сообщал вице-председатель исследовательского бюро KIA Вунг Чул Янг.Указанные машины получат системы Mild Hybrid, включающие в себя 48-вольтовый стартер-генератор и набор высокоэффективных аккумуляторов. Энергия, которая генерируется механизмом рекуперации, сможет запитывать бортовые электронные системы и запускать режим двигателя старт-стоп.Машины с такой технологией не смогут перемещаться на одном электродвигателе, но благодаря ей можно будет сэкономить горючее. Динамические параметры машин не будут уступать аналогам с обычными ДВС.