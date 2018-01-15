Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Мнения

Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

Сюжеты :

Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером SpaceX отозвала продажу сувениров спутника Zuma Как россияне помогают Северной Корее строить ядерные ракеты Анастасия Волочкова опять снялась в костюме Евы Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального
| | Они не боятся воды: ТОП-5 удивительных автомобилей-амфибий

Они не боятся воды: ТОП-5 удивительных автомобилей-амфибий

Сегодня, 10:00
Автомобили, которые довольно легко могут передвигаться по суше и воде, считаются самым интересным изобретением конструкторов XX века. Производство машин-амфибий для гражданского населения стартовало в 1960-х годах, но стать популярными они так и не смогли. Поэтому эксперты решили выделить лучшие из них.

Они не боятся воды: ТОП-5 удивительных автомобилей-амфибий

 

Прежде из всего списка нужно выделить WaterCar Panther. Это творение разработано американским инженером Дэйвом Марком. Амфибия вполне может выступить как внедорожник, она легко проходит по бездорожью, грязи и песку.

Они не боятся воды: ТОП-5 удивительных автомобилей-амфибий

 

Дальше нужно выделить Sea Lion. Это самая быстроходная амфибия на земном шаре. На суше она развивает скорость до 201 км/ч, а на воде - до 96 км/ч.

Они не боятся воды: ТОП-5 удивительных автомобилей-амфибий

 

На третьей позиции фигурирует Dobbertin Hydrocar. Его корпус создали из нержавеющей стали, и за считанные секунды авто превращается в гоночный катер. Автомобиль получил 762-сильный мотор, взятый от Chevrolet.

Они не боятся воды: ТОП-5 удивительных автомобилей-амфибий

 

Четвертое место представлено Hydra Spyder. Он создан конструкторами фирмы CAMI. Его разгон на суше достигает 201 км/ч, а на воде - 85 км/ч. Авто снабдили 400-сильным агрегатом.

Они не боятся воды: ТОП-5 удивительных автомобилей-амфибий

 

ТОП-5 замкнул Gibbs Humdinga. Эту 5-местную амфибию оснастили 8-цилиндровой 350-сильной установкой. Авто годится для преодоления труднодоступных мест.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Китай показал самую быструю БМП-амфибию
Китай показал самую быструю БМП-амфибию

Китай показал самую быструю БМП-амфибию. Данная боевая машина пехоты способна передвигаться по воде и суше, оснащена пушкой, пулеметом и противотанковыми

Ученые: Рыбы способны передвигаться по суше
Ученые: Рыбы способны передвигаться по суше

Австралийские ученые сделали неожиданное открытие. По результатам исследования стало известно, что рыбы способны передвигаться по суше.

RoboBee: Робот-амфибия, который не только летает, но и плавает
RoboBee: Робот-амфибия, который не только летает, но и плавает

Ученые из Гарварда создали уникального робота RoboBee, который может не только летать, но плавать в воде. Об этом сообщили западные СМИ.  

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости