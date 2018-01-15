Они не боятся воды: ТОП-5 удивительных автомобилей-амфибий

Автомобили, которые довольно легко могут передвигаться по суше и воде, считаются самым интересным изобретением конструкторов XX века. Производство машин-амфибий для гражданского населения стартовало в 1960-х годах, но стать популярными они так и не смогли. Поэтому эксперты решили выделить лучшие из них.

Прежде из всего списка нужно выделить WaterCar Panther. Это творение разработано американским инженером Дэйвом Марком. Амфибия вполне может выступить как внедорожник, она легко проходит по бездорожью, грязи и песку.

Дальше нужно выделить Sea Lion. Это самая быстроходная амфибия на земном шаре. На суше она развивает скорость до 201 км/ч, а на воде - до 96 км/ч.

На третьей позиции фигурирует Dobbertin Hydrocar. Его корпус создали из нержавеющей стали, и за считанные секунды авто превращается в гоночный катер. Автомобиль получил 762-сильный мотор, взятый от Chevrolet.

Четвертое место представлено Hydra Spyder. Он создан конструкторами фирмы CAMI. Его разгон на суше достигает 201 км/ч, а на воде - 85 км/ч. Авто снабдили 400-сильным агрегатом.

Дмитрий Павличко

ТОП-5 замкнул Gibbs Humdinga. Эту 5-местную амфибию оснастили 8-цилиндровой 350-сильной установкой. Авто годится для преодоления труднодоступных мест.