Они не боятся воды: ТОП-5 удивительных автомобилей-амфибий

Прежде из всего списка нужно выделить WaterCar Panther. Это творение разработано американским инженером Дэйвом Марком. Амфибия вполне может выступить как внедорожник, она легко проходит по бездорожью, грязи и песку.
Дальше нужно выделить Sea Lion. Это самая быстроходная амфибия на земном шаре. На суше она развивает скорость до 201 км/ч, а на воде - до 96 км/ч.
На третьей позиции фигурирует Dobbertin Hydrocar. Его корпус создали из нержавеющей стали, и за считанные секунды авто превращается в гоночный катер. Автомобиль получил 762-сильный мотор, взятый от Chevrolet.
Четвертое место представлено Hydra Spyder. Он создан конструкторами фирмы CAMI. Его разгон на суше достигает 201 км/ч, а на воде - 85 км/ч. Авто снабдили 400-сильным агрегатом.
ТОП-5 замкнул Gibbs Humdinga. Эту 5-местную амфибию оснастили 8-цилиндровой 350-сильной установкой. Авто годится для преодоления труднодоступных мест.