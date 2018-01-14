Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Видео динамичной езды ВАЗ-2101 с двигателем V8 попало в сеть

Видео динамичной езды ВАЗ-2101 с двигателем V8 попало в сеть

Вчера, 23:00
В интернете выложили видео с доработанным ВАЗ-2101 с 8-цилиндровым производительным мотором. Отечественные автомобили с серьезными дополнениями часто выступают в дрифте.

Видео динамичной езды ВАЗ-2101 с двигателем V8 попало в сеть

 

Отмечается, что в подкапотном пространстве ВАЗ-2101 расположился V-образный мощный мотор с 8 цилиндрами, параметры которого держатся в секрете. Существует вероятность того, что у автомобиля больше нет оригинальных комплектующих, кроме фар и кузова.

На видеоролике можно увидеть, как тюнингованный ВАЗ-2101 уверенно входит в повороты, динамично разгоняется и отлично ведет себя на трассе. Также эксперты отмечают оптимальную работу тормозов в «Жигулях».
Дмитрий Павличко
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