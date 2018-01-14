Видео динамичной езды ВАЗ-2101 с двигателем V8 попало в сеть

Отмечается, что в подкапотном пространстве ВАЗ-2101 расположился V-образный мощный мотор с 8 цилиндрами, параметры которого держатся в секрете. Существует вероятность того, что у автомобиля больше нет оригинальных комплектующих, кроме фар и кузова.
Видео динамичной езды ВАЗ-2101 с двигателем V8 попало в сетьВчера, 23:00
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