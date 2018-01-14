Видео динамичной езды ВАЗ-2101 с двигателем V8 попало в сеть

В интернете выложили видео с доработанным ВАЗ-2101 с 8-цилиндровым производительным мотором. Отечественные автомобили с серьезными дополнениями часто выступают в дрифте.

Дмитрий Павличко

Отмечается, что в подкапотном пространстве ВАЗ-2101 расположился V-образный мощный мотор с 8 цилиндрами, параметры которого держатся в секрете. Существует вероятность того, что у автомобиля больше нет оригинальных комплектующих, кроме фар и кузова.На видеоролике можно увидеть, как тюнингованный ВАЗ-2101 уверенно входит в повороты, динамично разгоняется и отлично ведет себя на трассе. Также эксперты отмечают оптимальную работу тормозов в «Жигулях».