"Крысиный стиль": В России набирают популярность ржавые автомобили

В России набирают популярность машины, кузов которых полностью покрыт ржавчиной. Стиль носит название rat look.

Преображение машины в стиль rat look – это оригинальное направление культуры в США с нестандартным подходом к персонализации автомобиля. Его суть в том, что поверхность всей машины покрывают ржавчиной. Такой стиль рестайлинга машин появился еще в 1988 году в Калифорнии. До России старомодный стиль добрался совсем недавно.С английского rat look можно интерпретировать как «крысиный стиль». По американской версии, стиль назвали так потому, что ржавчина проедала кузов машины до дыр. От чего казалось, что её погрызли крысы.

В Америке на высоком уровне занимаются «покраской» машины в стиле rat look уже больше 30 лет. В РФ этим занимаются только единицы. Виртуозы, которые осмелятся заменить стандартный окрас железного коня на ржавчину, должны быть готовы к тому, что через 5 лет придется менять кузов. Когда процесс окисления начался – его уже не остановить.