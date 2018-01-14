"Крысиный стиль": В России набирают популярность ржавые автомобили

Преображение машины в стиль rat look – это оригинальное направление культуры в США с нестандартным подходом к персонализации автомобиля. Его суть в том, что поверхность всей машины покрывают ржавчиной. Такой стиль рестайлинга машин появился еще в 1988 году в Калифорнии. До России старомодный стиль добрался совсем недавно.
С английского rat look можно интерпретировать как «крысиный стиль». По американской версии, стиль назвали так потому, что ржавчина проедала кузов машины до дыр. От чего казалось, что её погрызли крысы.
В Америке на высоком уровне занимаются «покраской» машины в стиле rat look уже больше 30 лет. В РФ этим занимаются только единицы. Виртуозы, которые осмелятся заменить стандартный окрас железного коня на ржавчину, должны быть готовы к тому, что через 5 лет придется менять кузов. Когда процесс окисления начался – его уже не остановить.