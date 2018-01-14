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| | Renault выпустит новый компактный бюджетный кроссовер

Renault выпустит новый компактный бюджетный кроссовер

Вчера, 20:32
Французская машиностроительная компания Renault намерена увеличить свой модельный ряд на развивающемся индийском авторынке. С этой целью для Индии инженеры бренда разработают еще один небольшой кроссовер.

Renault выпустит новый компактный бюджетный кроссовер

 

На обновление новой платформы и выпуск новых авто Renault выделит 400 000 долларов. Новый компактный кроссовер от культового бренда Renault, согласно инсайдерской информации, построят на доработанной архитектуре CMF-A, позаимствованной от популярного среди индусов кроссовера Renault Kwid.

Французские конструкторы были впечатлены высоким уровнем продаж Renault Kwid в Индии, что стало причиной разработки нового кроссовера. Премьера новинки пройдет в феврале 2018 года на индийском автомобильном салоне Auto Expo. Серийное производство нового кроссовера для местного рынка начнется в 2019 году.
Дмитрий Павличко
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