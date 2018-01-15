В сети показали новый BMW X5 с тремя рядами сидений

В интернете фотошпионы обнародовали снимки нового BMW X5, который оснастят тремя рядами кресел. Тест-драйв автомобиля проходил недавно на дорогах штата Южная Каролина.

Дмитрий Павличко

В июле 2018 года на автозаводе баварского бренда в Спартанбурге заканчивается производство BMW F15 X5, а через некоторый промежуток времени выпустят новую модель. Следовательно, BMW X5 пропустит свое обычное обновление в среднем классе, окончив 5-летнее производство, что является достаточной редкостью для немецкой премиальной марки по длительности срока.Значительных изменений BMW X5 не перетерпел, но автомобиль снабдили более массивной радиаторной решеткой и уклончивыми очертаниями верха. В задней половине авто стоит выделить спортивный дизайн и прежние пропорции. Под капотом новинки установят 320-сильный двигатель B58. Кроме него предусматриваются гибридные и дизельные агрегаты.