Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | В сети показали новый BMW X5 с тремя рядами сидений

В сети показали новый BMW X5 с тремя рядами сидений

Сегодня, 07:00
В интернете фотошпионы обнародовали снимки нового BMW X5, который оснастят тремя рядами кресел. Тест-драйв автомобиля проходил недавно на дорогах штата Южная Каролина.

В сети показали новый BMW X5 с тремя рядами сидений

 

В июле 2018 года на автозаводе баварского бренда в Спартанбурге заканчивается производство BMW F15 X5, а через некоторый промежуток времени выпустят новую модель. Следовательно, BMW X5 пропустит свое обычное обновление в среднем классе, окончив 5-летнее производство, что является достаточной редкостью для немецкой премиальной марки по длительности срока.

Значительных изменений BMW X5 не перетерпел, но автомобиль снабдили более массивной радиаторной решеткой и уклончивыми очертаниями верха. В задней половине авто стоит выделить спортивный дизайн и прежние пропорции. Под капотом новинки установят 320-сильный двигатель B58. Кроме него предусматриваются гибридные и дизельные агрегаты.
Дмитрий Павличко
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