Ford представил гоночный болид Focus RS BTCC 2018

Британский филиал американского Ford показал новый гоночный автомобиль Ford Focus RS BTCC 2018. Болид будет участвовать в британской British Touring Car Championship.

Новый гоночный болид совместно разрабатывали американские и британские конструкторы. По информации издания Carscoops, Ford не будет представлять собственную команду на чемпионате ралли BTCC. Новый болид разработали эксклюзивно для частной команды Motorbase Performance.Внешне автомобиль заметен ярко-желтым цветом и большим задним спойлером. Разработанный Ford Focus RS BTCC 2018 оснащен переработанной тормозной системой, укреплён металлическим защитным каркасом и шасси, которое наладили специально для езды на треке.Капитан команды Motorbase Performance Дэвид Бартрам отметил, что уже давно является фанатом компании Ford и очень рад, что удалось поработать вместе с таким брендом.