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| | Ford представил гоночный болид Focus RS BTCC 2018

Ford представил гоночный болид Focus RS BTCC 2018

Сегодня, 02:00
Британский филиал американского Ford показал новый гоночный автомобиль Ford Focus RS BTCC 2018. Болид будет участвовать в британской British Touring Car Championship.

 

Новый гоночный болид совместно разрабатывали американские и британские конструкторы. По информации издания Carscoops, Ford не будет представлять собственную команду на чемпионате ралли BTCC. Новый болид разработали эксклюзивно для частной команды Motorbase Performance.

Внешне автомобиль заметен ярко-желтым цветом и большим задним спойлером. Разработанный Ford Focus RS BTCC 2018 оснащен переработанной тормозной системой, укреплён металлическим защитным каркасом и шасси, которое наладили специально для езды на треке.

Капитан команды Motorbase Performance Дэвид Бартрам отметил, что уже давно является фанатом компании Ford и очень рад, что удалось поработать вместе с таким брендом.
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