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НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Автомобили проекта "Кортеж" не доставят в срок

Автомобили проекта "Кортеж" не доставят в срок

Сегодня, 06:00
ФГУП НАМИ сообщают, что не успели в намеченный срок выдать первую поставку машин проекта «Кортеж».

Автомобили проекта "Кортеж" не доставят в срок

 

В пресс-службе НАМИ сообщили, что первая поставка машин «Кортеж» будет состоять из 16 единиц техники. Среди них седаны ЕМП-4123, лимузины ЕМП-412311 и микроавтобус ЕМП-4125. Новый срок поставки элитного транспорта намечен на 15 января текущего года.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров уточнил, что за этот год НАМИ сконструирует еще 70 машин для чиновников.

В дилерских салонах проект «Кортеж» окажется ближе к концу 2019 года. Проект «Единая модульная платформа» начали 5 лет назад. Проектирование автопарка происходит за счет государственной казны, так как на новых авто будут ездить первые лица страны. За разработку элитных авто несет ответственность ФГУП НАМИ.

В автопарке «Кортежа» будут представительский седан, две версии лимузина – обычный и бронированный, микроавтобус и кроссовер.
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