Автомобили проекта "Кортеж" не доставят в срок

ФГУП НАМИ сообщают, что не успели в намеченный срок выдать первую поставку машин проекта «Кортеж».

В пресс-службе НАМИ сообщили, что первая поставка машин «Кортеж» будет состоять из 16 единиц техники. Среди них седаны ЕМП-4123, лимузины ЕМП-412311 и микроавтобус ЕМП-4125. Новый срок поставки элитного транспорта намечен на 15 января текущего года.Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров уточнил, что за этот год НАМИ сконструирует еще 70 машин для чиновников.В дилерских салонах проект «Кортеж» окажется ближе к концу 2019 года. Проект «Единая модульная платформа» начали 5 лет назад. Проектирование автопарка происходит за счет государственной казны, так как на новых авто будут ездить первые лица страны. За разработку элитных авто несет ответственность ФГУП НАМИ.В автопарке «Кортежа» будут представительский седан, две версии лимузина – обычный и бронированный, микроавтобус и кроссовер.