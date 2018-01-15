Автомобили проекта "Кортеж" не доставят в срок

В пресс-службе НАМИ сообщили, что первая поставка машин «Кортеж» будет состоять из 16 единиц техники. Среди них седаны ЕМП-4123, лимузины ЕМП-412311 и микроавтобус ЕМП-4125. Новый срок поставки элитного транспорта намечен на 15 января текущего года.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров уточнил, что за этот год НАМИ сконструирует еще 70 машин для чиновников.
В дилерских салонах проект «Кортеж» окажется ближе к концу 2019 года. Проект «Единая модульная платформа» начали 5 лет назад. Проектирование автопарка происходит за счет государственной казны, так как на новых авто будут ездить первые лица страны. За разработку элитных авто несет ответственность ФГУП НАМИ.
В автопарке «Кортежа» будут представительский седан, две версии лимузина – обычный и бронированный, микроавтобус и кроссовер.