Nissan предлагает удобные кредиты на автомобили

Представители Nissan создали новые условия по кредитам на приобретение машин фирмы. Данная акция стала возможно в рамках Nissan Finance.

Эксклюзивные условия по кредиту возможны в салонах Nissan весь январь. По сообщениям пресс-службы компании, предлагается кредит «Простые числа», с помощью которого можно купить от 7% на 3 года машины Nissan Terrano, Almera и Murano. Nissan Qashqai и X-Trail - от 8% на 3 года.Одновременно на Almera действует программа «Простые правила». Седан можно купить в кредит от 4 тысяч рублей в месяц. Эта программа создана для того, чтобы каждый смог купить машину, снизив ежемесячный платеж. Остальные машины фирмы тоже возможно купить с низким ежемесячным платежом. Nissan Terrano – от 5 тысяч рублей в месяц, Nissan Juke – от 7 тысяч рублей, Nissan Qashqai – от 7.5 тысяч рублей, Nissan X-Trail – от 9 тысяч рублей, Nissan Murano – от 12.5 тысяч рублей.Также, в январе работают гос. программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Желающие поучаствовать получат дополнительную скидку в 10% на покупку Nissan, скидка будет суммироваться с другими кредитными программами.