Армянские власти весной запретят праворульные автомобили

Весной 2018 года армянские власти намерены запретить использование в стране автомобилей с правым расположением руля. Запрет начнет действовать с 1 апреля, а машины, которые уже эксплуатируются под запрет не подпадают.

Дмитрий Павличко

Причиной запрета праворульных авто власти считают вынужденной мерой. Число таких автомобилей в Армении возрастает. Только в прошлом году в Армению импортировали 13 000 иномарок, имеющих правое расположение руля. При этом отмечается, что в основном в стране левосторонне движение, а использование праворульного движения создает определенные проблемы на дорогах.Местные автомобилисты время от времени собираются на митинги протеста, направленных против запрета транспортных средств с правым рулем. Власти решили смягчить меры, запретив ввоз праворульных машин, но разрешили их использование.