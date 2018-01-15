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| | Армянские власти весной запретят праворульные автомобили

Армянские власти весной запретят праворульные автомобили

Сегодня, 05:00
Весной 2018 года армянские власти намерены запретить использование в стране автомобилей с правым расположением руля. Запрет начнет действовать с 1 апреля, а машины, которые уже эксплуатируются под запрет не подпадают.

 

Причиной запрета праворульных авто власти считают вынужденной мерой. Число таких автомобилей в Армении возрастает. Только в прошлом году в Армению импортировали 13 000 иномарок, имеющих правое расположение руля. При этом отмечается, что в основном в стране левосторонне движение, а использование праворульного движения создает определенные проблемы на дорогах.

Местные автомобилисты время от времени собираются на митинги протеста, направленных против запрета транспортных средств с правым рулем. Власти решили смягчить меры, запретив ввоз праворульных машин, но разрешили их использование.
Дмитрий Павличко
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