Депутат сообщил о причинах роста цена на авто в РФ

В России в 2018 году цены на автомобили могут повыситься на 17%. Об этом сообщает депутат Государственно Думы РФ Вячеслав Лысаков.

Дмитрий Павличко

Как сообщает парламентарий, машиностроители объясняют рост цен на авто увеличением акцизных ставок, индексацией утилизационной пошлины и инфляцией. По его мнению, рост на 17% является не точной цифрой, и большую роль здесь играет соотношение иностранной валюты к рублю.Возрастание цен связано с внесенным правительством законопроектом, предусматривающим повышение утилизационного сбора на машины. Но Лысаков отмечает, что деньги полученные от данного налога не направляются на разработку специальной утилизационной структуры как во многих странах. Депутат считает неправильным, что средства применяются для общих целей.Как раньше сообщалось, рост утильсбора в наступившем году может достигнуть 15%. Власти подчеркивали, что его показатели зависят от динамики платежей и обстановки на рынке.