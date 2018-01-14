Ford готовятся показать новый пикап Range

Во время автосалона в Детройте, США состоится премьерный показ новой версии пикапа Ford Ranger 2018. У Ford продемонстрировали официальное фото грузовика, чтобы подогреть интерес к премьере.

Судя по фото, внешне автомобиль не имеет кардинальных отличий от предшественника. Инженеры Ford изменили фары, поставили более тонкую решетку радиатора и разместил на багажнике логотип компании.Новый Ford снабдили бензиновым мотором EcoBoost с турбонаддувом, объемом 2.3 литра. Вместе с ним будет работать 10 ступенчатая автоматическая коробка передать. Инженеры Ford заявляют, что данная конфигурация машины не будет уступать двигателю V6. Также появится дополнительная комплектация, в которой будет внедорожный пакет FX4 с системой управления Terrain. В автомобиле присутствует функция Trail Control, с помощью которой можно модулировать торможение и ускорение на бездорожье. Салон снабдили информационно-развлекательной системой Ford SYNC 3.По информации источников, новую генерацию Ranger сначала будут продавать в Северной Америке, а в конце 2018 года автомобиль поступи в салоны Великобритании.