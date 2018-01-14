Новый кроссовер Chery Tiggo 4 испытали при низких температурах

В нынешнем году китайская машиностроительная компания Chery собирается привезти в РФ новый кроссовер Chery Tiggo 4. В Китае этот автомобиль знают как Chery Tiggo 5X.

Дмитрий Павличко

В ходе тест-драйва эксперты получили информацию о технических параметрах авто. Под капот новинка получила 1,5-литровый турбомотор с производительностью 145 лошадиных сил. Он работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией DCT. Модель продемонстрировала хорошие результаты при испытании низкими температурами на уровне 25 градусов. Несмотря на то, что у авто нет полного привода, оно ездит по проселочным дорогам. Но проблемы могут возникнуть только при преодолении целиком заснеженной местности.Тестовую модификацию кроссовера Chery Tiggo 4 снабдили 18-дюймовыми колесными дисками из легкосплавного материала, электронным ручным тормозом и системой против заносов. В Китае модель стоит 80 000 юаней, а вот цена машины в РФ держится в секрете.