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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

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НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Новый кроссовер Chery Tiggo 4 испытали при низких температурах

Новый кроссовер Chery Tiggo 4 испытали при низких температурах

Вчера, 22:00
В нынешнем году китайская машиностроительная компания Chery собирается привезти в РФ новый кроссовер Chery Tiggo 4. В Китае этот автомобиль знают как Chery Tiggo 5X.

Новый кроссовер Chery Tiggo 4 испытали при низких температурах

 

В ходе тест-драйва эксперты получили информацию о технических параметрах авто. Под капот новинка получила 1,5-литровый турбомотор с производительностью 145 лошадиных сил. Он работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией DCT. Модель продемонстрировала хорошие результаты при испытании низкими температурами на уровне 25 градусов. Несмотря на то, что у авто нет полного привода, оно ездит по проселочным дорогам. Но проблемы могут возникнуть только при преодолении целиком заснеженной местности.

Тестовую модификацию кроссовера Chery Tiggo 4 снабдили 18-дюймовыми колесными дисками из легкосплавного материала, электронным ручным тормозом и системой против заносов. В Китае модель стоит 80 000 юаней, а вот цена машины в РФ держится в секрете.
Дмитрий Павличко
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