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| | Renault предоставила скидки на свои авто 2017 года

Renault предоставила скидки на свои авто 2017 года

Сегодня, 14:54
Представительство французской компании Renault в России предоставило скидки на приобретение машин 2017 года выпуска по программам утилизации и trade-in.

Renault предоставила скидки на свои авто 2017 года

 

По сообщению пресс-службы Renault Россия, клиенты, которые покупают автомобили Stepway Logan, Kaptur, Sandero, и Duster с передними ведущими колесами гарантированно получат скидку 50 тысяч рублей по программе утилизации и 40 тысяч рублей, если покупка произведена в соответствии с программой trade-in.

Также есть возможность получить скидку на покупку полноприводного кроссовера Renault Duster, она составляет 90 тысяч рублей по программе утилизации и 75 тысяч по программе trade-in.

С января 2018 года возобновили гос. программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Программа «Первый автомобиль» предназначена для тех, кто покупает авто в первый раз, «Семейный автомобиль» ориентирована на многодетные семьи. Желающие поучаствовать в программах получат скидку при покупке машин марки Renault в кредит – 10% от стоимости для уплаты первого взноса по кредиту.
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