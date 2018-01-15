Конкурента Tesla показали на CES-2018

Компания Byton на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе представили автомобиль, который может составить конкуренцию Tesla. Это электрокар с новейшими технологиями.

Byton является концептом электрического внедорожника с автономными технологиями. Поставляться кроссовер будет в двух версиях. Первую оборудуют 71 кВт/ч батареей, с помощью которой автомобиль сможет проехать почти 400 километров и задними ведущими колесами. Второй вариант планируют строить с полным приводом и батареей 95 кВт/ч, что позволит преодолеть 520 километров.Производить убийцу Tesla будут в Китае, город Нанкин. В планах компании на 2021 год начать выпуск других моделей, седана и универсала, которые будут строить на той же платформе.По заявлением президента Byton, Даниэля Кирхерта новый автомобиль выйдет на китайский рынок в конце 2019 года. Также он заявил, что внедорожник «первым в мире доступным премиальным электромобилем», который удовлетворит все потребности современной семьи в личном автомобиле. Стоить автомобиль будет 45 000 долларов.