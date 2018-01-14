Hyundai вывел на тесты бюджетный хэтчбэк Santro

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai начала тестировать свой новый небольшой бюджетный хэтчбэк Hyundai Santro. Недавно в сеть утекли шпионские фотографии новинки.

Дмитрий Павличко

Отмечается, что представленный небольшой автомобиль ориентирован на автолюбителей азиатских стран. В модельной линейке культовой корейской марки новинка займет свое место между 5-дверными Hyundai Eon и Hyundai Grand i10.Новый Hyundai Santro 2019 будет самым главным соперником таких кроссоверов, как Suzuki Alto, Tata Tiago и Datsun Go. По данным, обнародованных инсайдерами, в моторном отсеке компактного хэтчбэка Hyundai Santro разместился 0,8-литровый агрегат. Кроме него предусматривается двигатель объемом 1,0 литра. Они приводятся в действие 5-секционной автоматической трансмиссией либо 4-диапазонным «автоматом». Новый Hyundai Santro представят весной 2018 года.