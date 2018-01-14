Составлен ТОП-5 самых продаваемых кроссоверов в России

Ассоциация европейского бизнеса отчиталась за минувший год и заявила, что самым желаемым кроссовером на территории РФ стал корейский Hyundai Creta. За весь 2017 год 55 305 россиян стали водителями этого авто. Эта цифра в два раза превышает прошлогодний рекорд.
Вторую позицию занимает французский Renault Duster. За минувший год компания смогла продать 43 828 единиц авто.
Отечественный автопром не сбавляет обороты, и на третьем месте расположилось детище АвтоВАЗ - Lada Xray, продажи которой становили 33 319 машин.
Замыкает пятерку лидеров сегмента SUV один из самых доступных на рынке кроссоверов. Chevrolet Niva разошелся тиражом в 31 212 машин.