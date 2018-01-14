Составлен ТОП-5 самых продаваемых кроссоверов в России

Как показывает статистика, при покупке автомобиля с каждым годом россияне все больше предпочитают кроссоверы другим типам авто. 2017 год не стал исключением и в пятерке лучших внедорожников оказались Hyundai Creta, Renault Duster, Lada Xray, Toyota RAV4, Chevrolet Niva.

Ассоциация европейского бизнеса отчиталась за минувший год и заявила, что самым желаемым кроссовером на территории РФ стал корейский Hyundai Creta. За весь 2017 год 55 305 россиян стали водителями этого авто. Эта цифра в два раза превышает прошлогодний рекорд.

Вторую позицию занимает французский Renault Duster. За минувший год компания смогла продать 43 828 единиц авто.

Отечественный автопром не сбавляет обороты, и на третьем месте расположилось детище АвтоВАЗ - Lada Xray, продажи которой становили 33 319 машин.

Всего на 406 проданных автомобилей меньше у японской Toyota. Её внедорожник RAV4 предпочли 32 913 автолюбителей. Японская автомобильная корпорация расположилась на 4 месте.

Замыкает пятерку лидеров сегмента SUV один из самых доступных на рынке кроссоверов. Chevrolet Niva разошелся тиражом в 31 212 машин.