В России на новые машины потратили больше 2 трлн рублей

В 2017 году на покупку новых автомобилей россияне истратили примерно 2 триллионов рублей. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», ссылаясь на данные собственного исследования.

Дмитрий Павличко

Здесь сообщается о продажах новых легковых машинах, благодаря которым выручка достигла 2 трлн рублей, что на 15% выше показателей годичной давности. Представленный результат превысил показатели 2011 года, когда выручка достигла 1,87 млрд рублей, но ниже результатов 2012-2014 годов. В названный временной промежуток времени для покупки автомобилей отечественные автомобилисты выложили не меньше 2,3 трлн рублей.Причинами подобных показателей стоит считать рост продаж в 2017 году на 10%. Также на увеличении выручки сказался и рост ценников на автомобили. На протяжении ушедшего года года стоимость авто в РФ в среднем возросла на 5%.